Оккупанты в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре
Также оккупанты готовятся к проведению так называемого "референдума"
фото из свободных источников
В драматическом театре им. Николая Кулиша в Херсоне оккупанты обустроили склад артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась в ночь с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.
По информации разведки, оккупанты также готовятся к проведению так называемого "референдума". В захваченном Херсоне ожидают прибытия группы политтехнологов из России, которых планируют разместить в гостинице "Бордо" под усиленной охраной.
Популярное сейчас
- Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
- Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)
- Более 30 тысяч к концу августа – российская федерация начала т.н. "добровольческую мобилизацию"
- Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО