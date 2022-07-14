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Оккупанты в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре

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Также оккупанты готовятся к проведению так называемого "референдума"

Оккупанты в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре

фото из свободных источников

Новина українською

В драматическом театре им. Николая Кулиша в Херсоне оккупанты обустроили склад артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась в ночь с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.

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По информации разведки, оккупанты также готовятся к проведению так называемого "референдума". В захваченном Херсоне ожидают прибытия группы политтехнологов из России, которых планируют разместить в гостинице "Бордо" под усиленной охраной.

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В статье: война с Россией
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