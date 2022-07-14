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Макрон: Мы хотим остановить эту войну, не вступая в нее сами

Общие новости
(1 голосов)

Типичная европейская позиция

Макрон: Мы хотим остановить эту войну, не вступая в нее сами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Об этом сообщает France24.

В то же время даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, а также будет соблюдать санкции против России.

"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне масштабного вторжения России в Украину. Разговор происходил 20 февраля.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2022 в 22:25
Чмо а не політик.
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royalstas (Вінниця)
14.07.2022 в 21:58
Хотіти зупинити війну і відновити територіальні кордони України різні речі...
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