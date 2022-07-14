Макрон: Мы хотим остановить эту войну, не вступая в нее сами
Типичная европейская позиция
Getty Images / Global Images Ukraine
Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.
Об этом сообщает France24.
В то же время даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, а также будет соблюдать санкции против России.
"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон
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