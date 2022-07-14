В Киеве рядом с Бабьим Яром откроют военное кладбище
Решение уже принято
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В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.
"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил Кличко.
Отметим, во время немецкой оккупации Киева во Второй мировой войне в Бабьем Яру расстреляли свыше 150 000 евреев, ромов и военнопленных.
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