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В Киеве рядом с Бабьим Яром откроют военное кладбище

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Решение уже принято

В Киеве рядом с Бабьим Яром откроют военное кладбище

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил Кличко.

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Отметим, во время немецкой оккупации Киева во Второй мировой войне в Бабьем Яру расстреляли свыше 150 000 евреев, ромов и военнопленных.

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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