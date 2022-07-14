  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Генштабе рассказали, почему в Украине засекречены данные о потерях на войне
В тренде

В Генштабе рассказали, почему в Украине засекречены данные о потерях на войне

Общие новости
(1 голосов)

Эти данные являются государственной тайной

В Генштабе рассказали, почему в Украине засекречены данные о потерях на войне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Потери Украины на войне и информация о количестве погибших является государственной тайной. Эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.

Читайте такжеВ Генштабе опровергли российский фейк о мобилизации женщин

Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде