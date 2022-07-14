В Генштабе рассказали, почему в Украине засекречены данные о потерях на войне
Эти данные являются государственной тайной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Потери Украины на войне и информация о количестве погибших является государственной тайной. Эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.
"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.
Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.
"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра.
Популярное сейчас
- Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер
- Официально: Игорь Йовичевич – новый главный тренер Шахтера
- Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова