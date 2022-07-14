Тяжелая атлетика. Россиян и белорусов отстранили от всех соревнований под эгидой IWF и EWF
Спортсмены, тренеры и судьи не смогут выступать даже под нейтральным флагом
фото из свободных источников
В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Белоруссии за войну против Украины.
Об этом в Фейсбуке сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Отмечается, что спортсмены, тренеры и судьи из России и Беларуси отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF. Также без представителей стран-агрессоров пройдут чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Европы, чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет, чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Спортсменам этих стран запрещено тягаться под нейтральным флагом.
У России также забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.
"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", - говорится в сообщении Гутцайта.
Министр молодежи и спорта поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики Украины и международных партнеров за поддержку.
"Продолжаем давить до полной изоляции россиян и белорусов от спорта высших достижений", – подчеркнул Гутцайт.
Популярное сейчас
- Суд ликвидировал компанию Коломойского Новофарм и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком
- Стерлинг уже в Челси, забирает бразильца из АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО