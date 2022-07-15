  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин подписал указ о частичном переводе экономики рф на военные рельсы
В тренде

Путин подписал указ о частичном переводе экономики рф на военные рельсы

Общие новости
(1 голосов)

Кому-то придется работать сверхурочно и по выходным

Путин подписал указ о частичном переводе экономики рф на военные рельсы

фото из свободных источников

Новина українською

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в экономике РФ "вводятся спецмеры". В частности, для ряда россиян отменят выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно документу, теперь правительство РФ, в случае проведения так называемых "спецопераций", получает право вводить сверхурочный труд, а также в принудительном порядке привлекать компании к выполнению государственного заказа для нужд российской армии.

Читайте такжеПодоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида

В Трудовой кодекс РФ уже внесли положение о привлечении работников военно-промышленного комплекса к работе ночью, в выходные и праздники. Порядок предоставления отпусков также изменили.

При этом путинский режим получает право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде