Путин подписал указ о частичном переводе экономики рф на военные рельсы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в экономике РФ "вводятся спецмеры". В частности, для ряда россиян отменят выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно документу, теперь правительство РФ, в случае проведения так называемых "спецопераций", получает право вводить сверхурочный труд, а также в принудительном порядке привлекать компании к выполнению государственного заказа для нужд российской армии.

В Трудовой кодекс РФ уже внесли положение о привлечении работников военно-промышленного комплекса к работе ночью, в выходные и праздники. Порядок предоставления отпусков также изменили.

При этом путинский режим получает право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.