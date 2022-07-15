Путин подписал указ о частичном переводе экономики рф на военные рельсы
Кому-то придется работать сверхурочно и по выходным
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в экономике РФ "вводятся спецмеры". В частности, для ряда россиян отменят выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Согласно документу, теперь правительство РФ, в случае проведения так называемых "спецопераций", получает право вводить сверхурочный труд, а также в принудительном порядке привлекать компании к выполнению государственного заказа для нужд российской армии.
В Трудовой кодекс РФ уже внесли положение о привлечении работников военно-промышленного комплекса к работе ночью, в выходные и праздники. Порядок предоставления отпусков также изменили.
При этом путинский режим получает право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.
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