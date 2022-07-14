Ракетный удар россиян по Виннице: погибли 22 человека, около 50 – в тяжелом состоянии
Среди погибших трое детей
Нацполиция
В результате
Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Сообщается, что в настоящее время известно о 22 погибших, среди которых трое детей.
Также установлено, что вражескими ракетами было уничтожено здание одного из медицинских центров.
Прокуратура начала расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.
Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан и открыла горячие линии для поиска пропавших.
Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00.
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