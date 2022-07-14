Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции
В посольстве Французской Республики в Киеве состоялась церемония награждения, где писательницу поздравили украинские политики и посол Франции
фото из свободных источников
Украинская писательница Лина Костенко стала кавалером Ордена Почётного легиона. Это самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги.
С почетной наградой Лину Костенко поздравил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Кроме того, день для вручения был выбран не просто так. Сегодня, 14 июля, отмечается Национальный праздник Франции. Награду Костенко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понс.
"Рыцарский орден, который получила Лина Костенко она посвятила нашим воинам.
"Нет времени на поражение" - это строчка Лины Васильевны. И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны одержать победу", - поделился заметкой мэр Киева Виталий Кличко.
Орден Почетного легиона — высшая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги (высшая награда за гражданские заслуги). Среди украинцев этой награды, в частности, были удостоены президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, украинский философ Мирослав Попович, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко и другие.
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