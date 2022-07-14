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Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции

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В посольстве Французской Республики в Киеве состоялась церемония награждения, где писательницу поздравили украинские политики и посол Франции

Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции

фото из свободных источников

Новина українською

Украинская писательница Лина Костенко стала кавалером Ордена Почётного легиона. Это самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги.

С почетной наградой Лину Костенко поздравил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кроме того, день для вручения был выбран не просто так. Сегодня, 14 июля, отмечается Национальный праздник Франции. Награду Костенко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понс.

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"Рыцарский орден, который получила Лина Костенко она посвятила нашим воинам.

"Нет времени на поражение" - это строчка Лины Васильевны. И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны одержать победу", - поделился заметкой мэр Киева Виталий Кличко.

Орден Почетного легиона — высшая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги (высшая награда за гражданские заслуги). Среди украинцев этой награды, в частности, были удостоены президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, украинский философ Мирослав Попович, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко и другие.

Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции - изображение 1Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции - изображение 2Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции - изображение 3
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