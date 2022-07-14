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В Виннице задержали несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к обстрелу

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Об этом говорит глава МВД

В Виннице задержали несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к обстрелу

ДСНС

Новина українською

Правоохранители задержали несколько десятков человек после ракетного удара по Виннице. Их проверяют на возможную причастность к совершению преступления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Дениса Монастырского.

"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сказал он.

По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков.

Он отметил, что оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.

"Это не вид артиллерии, который наводится "в глаза", а приводится по координатам", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о 22 погибших в результате удара по Виннице. Лишь шесть жертв удалось идентифицировать.

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В статье: война с Россией Денис Монастырский
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
14.07.2022 в 21:38
Наводчик точно был. Били конкретно по точке.
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