В Виннице задержали несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к обстрелу
Об этом говорит глава МВД
ДСНС
Правоохранители задержали несколько десятков человек после ракетного удара по Виннице. Их проверяют на возможную причастность к совершению преступления.
Об этом сообщил министр внутренних дел Дениса Монастырского.
"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сказал он.
По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков.
Он отметил, что оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.
"Это не вид артиллерии, который наводится "в глаза", а приводится по координатам", - сказал он.
Напомним,
Популярное сейчас
- Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда
- Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
- Россияне нанесли ракетный удар по Виннице, есть жертвы
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Новости по теме
- 11:20 Украинские Министр внутренних дел Украины не исключил повторного наступления россии на Киев
- 08:35 Украинские Глава МВД: При атаке на Гостомель российские оккупанты, вероятно, знали об украинских позициях
- 17:46 Украинские Данилов: Война началась в 3:40, Зеленский в белой рубашке сказал: Будем бороться