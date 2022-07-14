Премьер Италии Драги подал в отставку, президент страны ее не принял

Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку со своего поста.

Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.

На заседании Совмина премьер сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

Впрочем, президент Италии Серджо Матарелла отставку премьер-министра не принял.

Драги прибыл в Квиринальский дворец, резиденцию президента Италии, чтобы представить заявление об отставке.

"Президент Республики не принял отставку и предложил президенту Рады явиться в парламент для обсуждения, чтобы оценить ситуацию, которая возникла по результатам сессии, состоявшейся сегодня в Сенате Республики", – говорится в сообщении пресс-службы Матареллы.

По данным итальянского телеканала Rai, упомянутое заседание парламента состоится в следующую среду (20 июля), где Драги доложит о "политической ситуации".

Как сообщалось, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.