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Премьер Италии Драги подал в отставку, президент страны ее не принял

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Еще одна громкая отставка в Европе

Премьер Италии Драги подал в отставку, президент страны ее не принял

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку со своего поста.

Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.

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На заседании Совмина премьер сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

Впрочем, президент Италии Серджо Матарелла отставку премьер-министра не принял.

Драги прибыл в Квиринальский дворец, резиденцию президента Италии, чтобы представить заявление об отставке.

"Президент Республики не принял отставку и предложил президенту Рады явиться в парламент для обсуждения, чтобы оценить ситуацию, которая возникла по результатам сессии, состоявшейся сегодня в Сенате Республики", – говорится в сообщении пресс-службы Матареллы.

По данным итальянского телеканала Rai, упомянутое заседание парламента состоится в следующую среду (20 июля), где Драги доложит о "политической ситуации".

Как сообщалось, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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В статье: война с Россией Марио Драги
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Источник:
RAI

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