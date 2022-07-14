После удара РФ по Виннице посольство США призвало американцев выехать из Украины
Ситуация с безопасностью по всей Украине продолжает быть жестокой и непредсказуемой
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Посольство США в Украине в четверг, когда Россия нанесла ракетный удар по Виннице, призвало американцев не въезжать в Украину, а уже находящихся здесь – немедленно уехать.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Ситуация с безопасностью по всей Украине продолжает быть жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине немедленно уехать, используя частный наземный транспорт, если это безопасно", – говорится в сообщении посольства.
Там советуют избегать больших собраний и организованных мероприятий, поскольку они "могут стать российскими военными целями где угодно в Украине, в том числе и в западных областях".
"Ситуация с безопасностью по всей Украине очень нестабильна и может внезапно ухудшиться. Граждане США должны оставаться бдительными и принимать соответствующие меры для повышения уровня осведомленности о безопасности", – добавляют в дипучреждении.
Напомним, в четверг около 11:00 российские войска ударили ракетами по центру Винницы. По предварительным данным, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
На месте прилетов возник пожар, огонь перешел на автостоянку. Горело около 50 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
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