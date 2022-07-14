Нашли обломки российских ракет, которые ПВО сбили на Винничине - ФОТО
К сожалению, только две
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Обнаружены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Силами ПВО были уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".
Напомним, что утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
По состоянию на вечер
Популярное сейчас
- Стерлинг уже в Челси, забирает бразильца из АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
- Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО