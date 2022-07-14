Нашли обломки российских ракет, которые ПВО сбили на Винничине - ФОТО

Обнаружены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Силами ПВО были уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, что утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.

По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.