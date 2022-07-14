Россияне убили в Виннице "солнечную" 4-летнюю девочку. Последнее видео за минуты до трагедии

В четверг, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы.

Одной из жертв удара стала 4-летняя девочка Лиза, которая погибла мгновенно. За жизнь ее мамы Ирины борются врачи. Пока женщина в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Дочь Ирины имела синдром Дауна, поэтому о потере и сборе помощи для женщины объявили в организации, которая занимается детьми с таким диагнозом.

"Мы с ужасом думаем о несправедливом стечении обстоятельств, и то, что некоторое зло невозможно отвлечь и предупредить. Они просто возвращались с развития логопедического занятия и просто оказались не в том месте и не в то время", - написали в организации "Даун Синдром".

За несколько минут до трагедии Ирина опубликовала видео, как они с дочерью едут на занятия к логопеду. Их путь пролегал через Площадь Победы, куда попали русские.

В соцсетях мать рассказывала, что ее дочь имеет синдром Дауна и называла ее "ангелом".

"У Ирины была мечта переехать в Киев. До войны ей удалось встать на ноги: начала снимать само жилье, нашла новую хорошую работу. Вот-вот у нее жизнь начала налаживаться", – сказала знакомая девушки одному из местных изданий.