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Россияне убили в Виннице "солнечную" 4-летнюю девочку. Последнее видео за минуты до трагедии

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Это очень тяжелое видео, но его нужно видеть, чтобы понимать, кто против нас воюет

Россияне убили в Виннице "солнечную" 4-летнюю девочку. Последнее видео за минуты до трагедии

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В четверг, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы.

Одной из жертв удара стала 4-летняя девочка Лиза, которая погибла мгновенно. За жизнь ее мамы Ирины борются врачи. Пока женщина в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Дочь Ирины имела синдром Дауна, поэтому о потере и сборе помощи для женщины объявили в организации, которая занимается детьми с таким диагнозом.

"Мы с ужасом думаем о несправедливом стечении обстоятельств, и то, что некоторое зло невозможно отвлечь и предупредить. Они просто возвращались с развития логопедического занятия и просто оказались не в том месте и не в то время", - написали в организации "Даун Синдром".

За несколько минут до трагедии Ирина опубликовала видео, как они с дочерью едут на занятия к логопеду. Их путь пролегал через Площадь Победы, куда попали русские.

В соцсетях мать рассказывала, что ее дочь имеет синдром Дауна и называла ее "ангелом".

"У Ирины была мечта переехать в Киев. До войны ей удалось встать на ноги: начала снимать само жилье, нашла новую хорошую работу. Вот-вот у нее жизнь начала налаживаться", – сказала знакомая девушки одному из местных изданий.

Ракетный обстрел Винницы унес жизни по меньшей мере 23 человек. Среди них – 3 ребенка.

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В статье: война с Россией
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