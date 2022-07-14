Зеленский: Тюрьма - это лучшее, что ожидает экипаж посудины, который выпустил ракеты по Виннице

Российская Федерация нанесла ракетный удар по медицинскому центру в Виннице в тот момент, когда в Гааге обсуждались ее предыдущие военные преступления в Украине.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем ежедневном видеообращении.

"Никакая другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость - снова убивать, пока ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как бы это было названо? Разве не терроризмом? Пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами - статусом государства-террориста для России, специальным трибуналом и специальным механизмом конфискации активов, а также новыми санкциями за террор. Новые санкции требуются как можно быстрее", - отметил он.

Также Зеленский пригрозил ответственностью экипажу российской подводной лодки, которая нанесла сегодня ракетный удар по Виннице.

"Хочу, чтобы эта команда той "посудины", из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, знала, что тюрьма - это лучшее, что их ожидает", - подчеркнул глава государства.