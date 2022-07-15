Йовичевич возглавил Шахтер, Арсенал решил подписать Зинченко. Главные новости за 14 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 14 июля

"Шахтер" определился с новым главным тренером после ухода с поста Роберто Де Дзерби. Новым наставником донецкого клуба был назначен тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 48-летним хорватским специалистом был подписан на два года. “Это абсолютная привилегия – быть тренером "Шахтера", – сказал Йовичевич.

Новый тренер "Шахтера" определиться с футболистами, которых он возьмет на первый тренировочный сбор. По данным клубного сайта "горняков", Йовичевич берет в Нидерланды 27 игроков. Среди них немало футболистов молодежи, экс-представители "Мариуполя" и Андрей Тотовицкий. В списке нет ни одного легионера. В Нидерландах "Шахтер" пробудет с 15-го по 30-е июля.

Руководство лондонского "Арсенала" работает над переходом Александра Зинченко, как сообщает авторитетное издание The Athletic. Клубы находятся в контакте по поводу потенциального трансфера, "Сити" готов отпустить 25-летнего украинца, если "Арсенал" сделает достойное предложение. Пока этого не произошло, но переговоры продолжаются. Отмечается, что вновь поработать с Зинченко желает менеджер "Арсенала" Микель Артета, работавший в свое время ассистентом Гвардиолы в “Сити”.

18-летний Егор Ярмолюк стал футболистом "Брентфорда". Воспитанник "Днепра-1" подписал контракт с клубом АПЛ на три года. Сумма сделки официально не называется, однако в СМИ говорилось, что "Брентфорд" выплатит за украинца полтора миллиона евро. Украинец присоединится к резерву лондонского клуба и уже из него постарается пробиться в основную команду.

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле подписал с клубом новый контракт. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что Дембеле согласился на понижение зарплаты ради нового контракта. “Барса” пока не может заявить Дембеле на новый сезон из-за финансовых трудностей.

“Челси” не будет пытаться подписать нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду. Главный тренер “синих” Томас Тухель не хочет видеть 37-летнего бомбардира в своей команде и боссы “Челси” прислушались к мнению тренера. Ранее от идеи подписать Роналду отказались “Бавария”, “Наполи” и ПСЖ. Сам португалец не хочет оставаться в МЮ. Не хочет быть игроком “Манчестер Юнайтед” и Френки де Йонг. “Барселона” хочет продать нидерландского хавбек в “Юнайтед” за 75 млн евро, но сам футболист не заинтересован в этом переходе. Тем не менее, в другой сделке МЮ достиг прогресса – из “Аякса” за 55 млн евро будет подписан центрбек/опорник Лисандро Мартинес.

Французский "ПСЖ" хочет продлить контракт с Лионелем Месси. Об этом передает издание Marca. Парижскому руководству нравится влияние аргентинца как на спортивные результаты, так и на известность клуба в медийном плане. Они готовы предложить сделку до лета 2024-го года. Месси примет окончательное решение только после ЧМ-2022.