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Обстрел от россиян: в Николаеве более 10 мощных взрывов, на Днепропетровщине разрушена школа (upd)

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Харьков без своего зверского внимания враг тоже не оставил

Обстрел от россиян: в Николаеве более 10 мощных взрывов, на Днепропетровщине разрушена школа (upd)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

В районе 8 утра по киевскому времени в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Об обстрелах в исполнении россиян этой ночью сразу трех районов Днепропетровской области сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко. Он сообщает, что в Синельниково рашисты разрушили школу. Информация о погибших и пострадавших на данный момент уточняется. Также взрывы, как сообщают очевидцы, были зафиксированы в Харькове. В то же время белгородские Telegram-каналы сообщили, что одна из ракет, выпущенных рашистами по украинскому городу, взорвалась при взлете.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко Александр Сенкевич
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