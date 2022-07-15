Оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА – Депутат областного совета

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что в Херсоне среди оккупантов и коллаборантов "господствует паника" – оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Два "правительства" (прим. ред. – "правительство" коллаборантов и "правительство" оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную "деятельность", но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах".