Оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА – Депутат областного совета
Бегите, орки
УП/Автор невідомий
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что в Херсоне среди оккупантов и коллаборантов "господствует паника" – оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".
"Два "правительства" (прим. ред. – "правительство" коллаборантов и "правительство" оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную "деятельность", но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах".
"Правительство фсбшников" скрывается сейчас в больницах, чтобы "использовать как живой щит больных людей". Сегодня уже нет точной информации, что оккупанты продолжают планомерно готовиться к проведению "референдума" на временно оккупированных территориях Херсонщины".
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