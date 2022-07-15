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Германия исключила смягчение санкций против рф. Также Бундестаг выделит средства для беженцев из Украины

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Почти 3 миллиарда

Германия исключила смягчение санкций против рф. Также Бундестаг выделит средства для беженцев из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила смягчение санкций в отношении россии. Такой шаг не обеспечил бы поставки газа из рф и в то же время сделал бы ФРГ "вдвойне уязвимой для шантажа", заявила Бербок.

По словам главы немецкой дипломатии, смягчение санкций тому, кто "жесточайшим образом" нарушает международное право, будет равносильным "приглашению повторять действия рф всем, кто презирает права человека, свободу и демократию".

В то же время, отметим, что Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро в помощь украинским беженцам. Об этом сказал министр труда Германии Губертус Гайль, пишет немецкое издание RND. Сейчас около 800 000 человек из Украины нашли убежище в Германии, из них 30% – до 14 лет. Около 360 тысяч украинцев зарегистрировались в системе социального обеспечения Германии, из них 260 тысяч ищут работу.

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В статье: война с Россией Анналена Бербок
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Источник:
dw.com

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