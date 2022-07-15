Закрыли 38-ю тысячу. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Вновь уничтожен вражеский самолет
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 15 июля.
За четверг, 14 июля, было уничтожено 130 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38000 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 842 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,
- специальная техника – 67 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.
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