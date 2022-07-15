Нардепа-предателя Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск

По ходатайству ДБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск. Напомним, Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил ему о подозрении 6 июля 2022 года.

Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное дело по отношению народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора – "правительстве Херсонской области".

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.