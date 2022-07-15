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США ослабили некоторые санкции против рф, но приняли масштабный законопроект, который поможет ВСУ

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США ослабили некоторые санкции против рф, но приняли масштабный законопроект, который поможет ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Среди большого количества одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, речь идет о F-15 и F-16.

Однако в то же время Министерство финансов США опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с россией отдельными категориями товаров.

Американцы сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

При этом акцент сделан на то, что со стороны США ранее не запрещался экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Минфин США также уточнил рамки применения санкций в отношении россии в сферах телекоммуникаций, интернет-технологий и финансовых услуг.

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В статье: война с Россией
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