Сидорчук: в россии народа много, а людей нет
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Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный удар, который совершили российские войска по Виннице.
"Какие здесь могут быть оправдания?
После таких кадров думаешь о том, что в россии народа много, а людей нет. Одни орки", – написал Сидорчук в своем Instagram.
Напомним, в четверг, утром 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы. По состоянию на вечер было известно о 22 погибших, среди которых трое детей. Еще около 90 человек обратились за помощью к медучреждениям.
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