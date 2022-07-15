Сидорчук: в россии народа много, а людей нет

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный удар, который совершили российские войска по Виннице.

"Какие здесь могут быть оправдания? После таких кадров думаешь о том, что в россии народа много, а людей нет. Одни орки", – написал Сидорчук в своем Instagram.

Напомним, в четверг, утром 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы. По состоянию на вечер было известно о 22 погибших, среди которых трое детей. Еще около 90 человек обратились за помощью к медучреждениям.