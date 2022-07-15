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Moody's: Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

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Moody's: Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Getty Images / Global Images Ukraine

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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 14 июля истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27.

В конце июня правительство Беларуси приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

Поскольку Министерство финансов Беларуси провело платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты. Таким образом, погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт. Естественно, в Беларуси заявили, что вся эта информация является субъективной.

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Источник:
moodys.com

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