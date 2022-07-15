Институт изучения войны: российские оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе

Оккупанты возобновили наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе. россияне после "оперативной паузы" могут начать масштабное наступление вдоль линии "Славянск-Северск-Бахмут". Пока неизвестно, когда оно начнется и где будет сосредоточено, сообщает Институт изучения войны.

По мнению аналитиков, оккупанты пытаются нарушить украинское материально-техническое обеспечение на пути Бахмут-Краматорск-Славянск.

Также спутниковые снимки показали, что по состоянию на 11 июля российские войска развернули не менее шести самолетов Су-25 на авиабазе Джанкой на севере Крыма для подготовки к нанесению авиаударов по Украине.