Институт изучения войны: российские оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе
Будут остановлены и отброшены
Фото: censor.net
Оккупанты возобновили наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе. россияне после "оперативной паузы" могут начать масштабное наступление вдоль линии "Славянск-Северск-Бахмут". Пока неизвестно, когда оно начнется и где будет сосредоточено, сообщает Институт изучения войны.
По мнению аналитиков, оккупанты пытаются нарушить украинское материально-техническое обеспечение на пути Бахмут-Краматорск-Славянск.
Также спутниковые снимки показали, что по состоянию на 11 июля российские войска развернули не менее шести самолетов Су-25 на авиабазе Джанкой на севере Крыма для подготовки к нанесению авиаударов по Украине.
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