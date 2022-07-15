Ким – об обстреле ВУЗа в Николаеве: Как бы они отреагировали, если бы по университету в питере прилетело 5 ракет?
Они бы окончательно сошли с ума, пожалуй
Sipa USA
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска снова попали в гражданские объекты в городе.
"Николаев. 10:50, 15 июля. Сегодня ракетами ударили по двум университетам – по педагогическому институту и НКИ. Который я заканчивал в 2003-м и, в общем-то, сейчас там учусь на PHD-master. Учился. Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве. Это наш, николаевский, и санкт-петербургский".
"Мне интересно, они заблокировали нам порты, море. Сейчас уничтожают порты, уничтожают кораблестроительный университет – единственный, который есть в принципе. Как бы отреагировали они, если бы по питерскому университету прилетело сейчас 5 ракет?"
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