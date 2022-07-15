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На россии заявили, что ударом по Виннице уничтожено "совещание с участием командования ВВС"

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На россии заявили, что ударом по Виннице уничтожено "совещание с участием командования ВВС"

Нацполиция

Новина українською

Министерство атаки оркостана прокомментировало удар по дому офицеров в украинском городе Винница:

"Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице – там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".

"На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены".

По состоянию на вечер вчерашнего дня, 15 июля, число жертв российского ракетного удара по Виннице составляет 23 (из них – три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 – в критическом состоянии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
риа "новости"

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