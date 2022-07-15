На россии заявили, что ударом по Виннице уничтожено "совещание с участием командования ВВС"
Нелюди
Нацполиция
Министерство атаки оркостана прокомментировало удар по дому офицеров в украинском городе Винница:
"Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице – там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".
"На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены".
По состоянию на вечер вчерашнего дня, 15 июля, число жертв российского ракетного удара по Виннице составляет 23 (из них – три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 – в критическом состоянии.
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