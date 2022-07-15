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В ДНР сообщили о смерти британского пленника

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Якобы из-за «болезней и стресса»

В ДНР сообщили о смерти британского пленника

Новина українською

Власти так называемой ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури. По словам «днровского омбудсмена», пленный умер 10 июля «из-за болезни и стресса», несмотря на то, что ему «оказывали необходимую медицинскую помощь».

Указывается, что он был пленен еще в апреле. Как утверждают днровцы, Ури был профессиональным военным, участвовавшим в кампаниях Афганистане, Ирака и Ливии. В то же время в конце апреля BBC сообщала, что Ури работал на одну из общественных организаций, которые помогали пострадавшим от войны. По информации ВВС, в Ури был диабет.

Напомним, в начале июня так называемый суд террористического образования "ДНР" приговорил к казни двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также воевавших на стороне Украины марокканца Брагима Саадуна, попавших в плен к боевикам.

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В статье: война с Россией
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