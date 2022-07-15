В ДНР сообщили о смерти британского пленника
Якобы из-за «болезней и стресса»
Власти так называемой ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури. По словам «днровского омбудсмена», пленный умер 10 июля «из-за болезни и стресса», несмотря на то, что ему «оказывали необходимую медицинскую помощь».
Указывается, что он был пленен еще в апреле. Как утверждают днровцы, Ури был профессиональным военным, участвовавшим в кампаниях Афганистане, Ирака и Ливии. В то же время в конце апреля BBC сообщала, что Ури работал на одну из общественных организаций, которые помогали пострадавшим от войны. По информации ВВС, в Ури был диабет.
Напомним, в начале июня так называемый суд террористического образования "ДНР" приговорил к казни двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также воевавших на стороне Украины марокканца Брагима Саадуна, попавших в плен к боевикам.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма
- Оккупационные власти покинули здание Херсонской ОГА – Депутат областного совета
- ВСУ достали склад россиян в Луганской области. На юге прилетело в три базы оккупантов
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО