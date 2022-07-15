СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи. В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время корректировщики вражеских обстрелов задержаны и уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.