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Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область

Общие новости
(3 голосов)

"Для защиты венгров"

Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область

Петер Сійярто, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть сценарии "военного ЧП" для защиты 150 тысяч венгров, которые проживают в Закарпатской области.

"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... в наших интересах, чтобы на востоке (в Украине – прим.) как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - цитирует российское РИА Новости Петера Сийярто.

Отметим, что ранее министр обороны Венгрии заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны в связи с войной в Украине и наплывом мигрантов с юга.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против антироссийских санкций: "Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект... Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".

Заявление Орбана прозвучало в момент, когда Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии.

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В статье: Венгрия война с Россией
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
15.07.2022 в 15:34
Блин. Фактически в окружении находимся.
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0
0
Webracer (Київ)
15.07.2022 в 14:42
Як влупимо, то сійярті мало не здасться.
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Lazio1900
15.07.2022 в 13:42
Мадьяры всегда прислуживали нацистам
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0

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