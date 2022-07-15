Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть сценарии "военного ЧП" для защиты 150 тысяч венгров, которые проживают в Закарпатской области.

"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... в наших интересах, чтобы на востоке (в Украине – прим.) как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - цитирует российское РИА Новости Петера Сийярто.

Отметим, что ранее министр обороны Венгрии заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны в связи с войной в Украине и наплывом мигрантов с юга.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против антироссийских санкций: "Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект... Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".

Заявление Орбана прозвучало в момент, когда Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии.