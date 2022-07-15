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В оккупированной части Херсонской области оккупанты в отчаянии стали раздавать паспорта рф за деньги

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Видимо, желающих уж слишком мало

В оккупированной части Херсонской области оккупанты в отчаянии стали раздавать паспорта рф за деньги

Инсайдер UA

Новина українською

В оккупированной части Херсонской области российские оккупанты в отчаянии стали раздавать паспорта оркостана за деньги, так как даже бесплатно брать паспорт "сверхдержавы" желающих не особо много.

Таким образом, орки пытаются хоть как-то заинтересовать местных жителей получить российские документы. Антураж на столе у чиновницы особенно "прекрасный": флаги мордора, крупный портрет убийцы и другие атрибуты.

Ранее мы сообщали, что, по информации разведки, оккупанты готовятся к проведению так называемого "референдума". В захваченном Херсоне ожидают прибытия группы политтехнологов из россии, которых планируют разместить в гостинице "Бордо" под усиленной охраной.

Читайте такжеВблизи Херсона уничтожен очередной склад боеприпасов оккупантов, рашисты убегают в панике

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В статье: война с Россией
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