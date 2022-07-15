Резников: Надеюсь, что в этом году мы увидим нашу контрнаступательную кампанию
Но для этого нашей армии нужно больше ракет и артиллерии
Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий
Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца нынешнего года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
"До конца этого года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - сказал Резников.
По его словам, для любой попытки Украины отбить российские силы в ходе контрнаступления нашей армии нужно больше ракет и артиллерии.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы показываем им (врагам. – Ред.), что мы можем использовать его (западное оружие. – Ред.) с точностью и изяществом, и мы охватываем больший диапазон фронта", - сказал Резников.
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