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Резников: Надеюсь, что в этом году мы увидим нашу контрнаступательную кампанию

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Но для этого нашей армии нужно больше ракет и артиллерии

Резников: Надеюсь, что в этом году мы увидим нашу контрнаступательную кампанию

Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца нынешнего года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"До конца этого года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - сказал Резников.

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По его словам, для любой попытки Украины отбить российские силы в ходе контрнаступления нашей армии нужно больше ракет и артиллерии.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы показываем им (врагам. – Ред.), что мы можем использовать его (западное оружие. – Ред.) с точностью и изяществом, и мы охватываем больший диапазон фронта", - сказал Резников.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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