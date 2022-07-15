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Статус и территории: Россия назвала два условия для мирных переговоров с Украиной

Общие новости
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(2 голосов)

Говорят, что Россия не отказывается от мирных переговоров

Статус и территории: Россия назвала два условия для мирных переговоров с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переговорный процесс был прекращен по вине Украины и "не обошлось без участия Запада, фактически запретившего Киеву вести переговоры".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает BBC.

Он добавил, что позиция Кремля состоит в том, что будущее мирное соглашение должно фиксировать:

- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины,

- признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Если Украина выразит желание вернуться к столу переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Но прежде всего будем настаивать на получении четкого ответа на наши упомянутые предложения, а также будем сравниваться с постепенно меняющейся ситуацией "на земле"", - заявил Руденко.

Напомним, последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России состоялась 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
15.07.2022 в 18:03
Та пішли рашисти нах...обстрілюють наші міста,вбивають наших людей і ще давай їм території... за що питається? Які переговори? З ким? З терористами? Щось не пам'ятаю щоб з Бен Ладеном хтось про щось домовлявся...його просто знищили...
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