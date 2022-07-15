Статус и территории: Россия назвала два условия для мирных переговоров с Украиной
Говорят, что Россия не отказывается от мирных переговоров
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Переговорный процесс был прекращен по вине Украины и "не обошлось без участия Запада, фактически запретившего Киеву вести переговоры".
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает BBC.
Он добавил, что позиция Кремля состоит в том, что будущее мирное соглашение должно фиксировать:
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины,
- признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Если Украина выразит желание вернуться к столу переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Но прежде всего будем настаивать на получении четкого ответа на наши упомянутые предложения, а также будем сравниваться с постепенно меняющейся ситуацией "на земле"", - заявил Руденко.
Напомним, последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России состоялась 29 марта в Стамбуле. После переговоров
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