Энергоатом: Россияне с ЗАЭС обстреливают Никополь, МАГАТЭ не реагирует
Россияне продолжают проводить атомный терроризм
фото из открытых источников
На территории захваченной россиянами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают город Никополь.
Об этом в эфире телемарафона сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает "Прямой".
"На ЗАЭС ситуация очень напряженная и с каждым днем становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра - это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена", – сказал Котин.
Также он добавил, что на ЗАЭС по-прежнему находятся около 500 солдат РФ. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка.
Котин заявил, что "Энергоатом" ждет реакции от МАГАТЭ. Еще 3 марта была принята резолюция советом директоров МАГАТЭ о том, что нужно освободить все атомные объекты от оккупантов и обеспечить контроль над ними со стороны Украины.
"На тот период была захвачена только ЧАЭС, но 4 марта была захвачена и ЗАЭС. С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают", – сказал Котин.
Он также добавил, что ЗАЭС физически контролируется россиянами. Но ядерно-радиационная безопасность контролируется Энергоатомом и станция работает на энергосистему Украины.
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