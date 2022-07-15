Польша получит от США танки Abrams на замену переданных Украине Т-72
Первые поставки танков Abrams должны начаться в начале следующего года
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Польша купит у США 116 старых танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72. Об этом сообщает Polskie Radio.
Первые поставки танков Abrams должны начаться в начале следующего года. Машины восполнят недостаток, возникший после того, как Польша передала украинской армии танки Т-72. В рамках поставок вооружения в Украину было поставлено более 240-ти модифицированных машин.
Вице-премьер-министр Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что соглашение с администрацией США уже заключено.
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