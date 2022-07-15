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Польша получит от США танки Abrams на замену переданных Украине Т-72

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Первые поставки танков Abrams должны начаться в начале следующего года

Польша получит от США танки Abrams на замену переданных Украине Т-72

фото из свободных источников

Новина українською

Польша купит у США 116 старых танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72. Об этом сообщает Polskie Radio.

Первые поставки танков Abrams должны начаться в начале следующего года. Машины восполнят недостаток, возникший после того, как Польша передала украинской армии танки Т-72. В рамках поставок вооружения в Украину было поставлено более 240-ти модифицированных машин.

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Вице-премьер-министр Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что соглашение с администрацией США уже заключено.

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В статье: война с Россией
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