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Резников: Пик потерь в рядах ВСУ был в мае, но сейчас картина изменилась

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Картина изменилась после того, как стало поступать вооружение от партнеров

Резников: Пик потерь в рядах ВСУ был в мае, но сейчас картина изменилась

Угруповання Об'єднаних сил

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С начала полномасштабной войны России против Украины наибольшие потери среди украинских военнослужащих были в мае на Донбасском направлении.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

"У меня есть данные (о масштабе потерь ВСУ. - Ред.), но я не могу их обнародовать, чтобы не давать врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый большой пик наших потерь был в мае", – сообщил он.

По словам министра, тогда преимущество армии РФ было самым большим, особенно на Донбасском направлении.

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"Они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае месяце действительно до ста ребят, к сожалению, погибало, и до 300- 400 были ранены", - указал Резников.

Он отметил, что картина изменилась после того, как стало поступать вооружение от партнеров.

"Мы постепенно начали менять картину благодаря оружию 155-го калибра… Сначала поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), затем поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее – и это конкретно изменило ситуацию.

Контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня.

А как приехали всем известные HIMARS – то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, – это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", - подчеркнул Резников.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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