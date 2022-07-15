Разрушенный российскими ракетами Дом офицеров в Виннице демонтируют
Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия
ДСНС
В Виннице планируют демонтировать Дом офицеров, по которому нанесли удар ракетами 14 июля.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.
"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия", - написал он.
Борзов добавил, что по состоянию на 12:00 в медицинские учреждения обратилось 197 пострадавших, из них 80 - остаются на стационарном лечении. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Напомним, что по Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
На данный момент правоохранители установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы.
В результате российского удара по Виннице
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