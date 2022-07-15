Разрушенный российскими ракетами Дом офицеров в Виннице демонтируют

В Виннице планируют демонтировать Дом офицеров, по которому нанесли удар ракетами 14 июля.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия", - написал он.

Борзов добавил, что по состоянию на 12:00 в медицинские учреждения обратилось 197 пострадавших, из них 80 - остаются на стационарном лечении. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, что по Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

На данный момент правоохранители установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы.