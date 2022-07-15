Суд арестовал имущество нардепа-коллаборанта от Слуги народа Ковалева
Самому нардепу грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного
Алексей Ковалев
Суд наложил арест на имущество народного депутата Алексея Ковалёва, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами. Его сам суд тоже решил арестовать.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
Ковалеву, который сейчас находится в розыске, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Также с целью обеспечения конфискации имущества наложен арест на корпоративные права принадлежащих депутату предприятий общей стоимостью почти 5 млн грн и на деньги, лежащие на его банковских счетах.
В ведомствах напомнили, в чем подозревается Ковалёв:
- после вторжения России он находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупационным войскам;
- в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном "правительстве Херсонской области";
- 8 июня депутат на своей странице в соцсети разместил публикацию о якобы интеграции в Россию части Украины;
Действия Ковалёва квалифицированы по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена в условиях военного положения" и "Пособничество государству-агрессору". Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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