  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обстреляли два учебных заведения в Харькове - ФОТО
В тренде

Россияне обстреляли два учебных заведения в Харькове - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты продолжают обстреливать мирные массивы Харькова

Россияне обстреляли два учебных заведения в Харькове - ФОТО

t.me/synegubo

Новина українською

В пятницу, 15 июля, российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook.

"Российские ракеты снова попали на территорию учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом – никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссияне убили в Виннице "солнечную" 4-летнюю девочку. Последнее видео за минуты до трагедии

По информации спасателей, в первом учебном заведении поврежден фасад здания, выбиты окна, а также разрушены трамвайные пути вблизи. Вторая ракета упала во дворе неподалеку от школы. Обошлось без пострадавших.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде