Россияне обстреляли два учебных заведения в Харькове - ФОТО
Оккупанты продолжают обстреливать мирные массивы Харькова
t.me/synegubo
В пятницу, 15 июля, российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook.
"Российские ракеты снова попали на территорию учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом – никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, в первом учебном заведении поврежден фасад здания, выбиты окна, а также разрушены трамвайные пути вблизи. Вторая ракета упала во дворе неподалеку от школы. Обошлось без пострадавших.
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