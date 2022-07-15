Министр обороны Резников заявил, что наши аэродромы не готовы к американским F-16

Министр обороны Алексей Резников в интервью BBC заявил, что Украина сможет получить от западных партнеров современные танки и самолеты.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, - это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно, только в будущем.

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И будут самолеты. Вопросы какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 - это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства", - пояснил министр.