Украинские воины на Запорожье сбили вражеский штурмовик Су-25, еще один был подбит

Бойцы Центра спецопераций "А" совместно с воинами ВСУ сбили один самолет оккупантов Су-25, еще один - подбили.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен.

Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состава боекомплекта и позиции противника", - говорится в сообщении.