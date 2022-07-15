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Украинские воины на Запорожье сбили вражеский штурмовик Су-25, еще один был подбит

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ВСУ продолжает работать

Украинские воины на Запорожье сбили вражеский штурмовик Су-25, еще один был подбит

сбу

Новина українською

Бойцы Центра спецопераций "А" совместно с воинами ВСУ сбили один самолет оккупантов Су-25, еще один - подбили.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

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Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен.

Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состава боекомплекта и позиции противника", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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