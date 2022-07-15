Путин уволил Рогозина из Роскосмоса. Он может стать куратором оккупированного Донбасса

Глава Кремля Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса". Он должен перейти на работу в администрацию президента и может стать куратором Донбасса.

Об этом сообщает российское государственное агентство TACC.

"Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса", - говорится в сообщении.

В ближайшее время он должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, а также на знакомого Рогозина.

Должность, которую Рогозин займет в АП, еще обсуждается. Один из источников "Медузы" отметил, что сейчас Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента (другие кандидаты "Медузе" неизвестны).