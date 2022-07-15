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На россии опять заявили об обстреле ВСУ брянщины

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Об этом заявил местный губернатор

На россии опять заявили об обстреле ВСУ брянщины

фото из свободных источников

Новина українською

Власти российской Брянской области утверждают, что в пятницу украинские военные нанесли удар по одному из приграничных сел, в результате чего была повреждена линия электропередачи.

Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи", - написал Богомаз в Телеграме.

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По его словам, жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередачи.

Напомним, что Брянщина граничит с украинскими Черниговской и Сумской областями. По данным Генштаба на утро 15 июля, в целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В частности, 14 июля россияне восемь раз обстреляли восемь общин Сумщины, произведя более 40 выстрелов из разного оружия.

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В статье: война с Россией
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