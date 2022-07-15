На россии опять заявили об обстреле ВСУ брянщины
Об этом заявил местный губернатор
фото из свободных источников
Власти российской Брянской области утверждают, что в пятницу украинские военные нанесли удар по одному из приграничных сел, в результате чего была повреждена линия электропередачи.
Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.
"Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи", - написал Богомаз в Телеграме.
По его словам, жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередачи.
Напомним, что Брянщина граничит с украинскими Черниговской и Сумской областями. По данным Генштаба на утро 15 июля, в целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
В частности, 14 июля россияне восемь раз обстреляли восемь общин Сумщины, произведя более 40 выстрелов из разного оружия.
Популярное сейчас
- Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область
- Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма
- Колос переиграл Оболонь в спарринге. Дублем отметился Цыганков
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО