Министр социальной политики Украины подала в отставку

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - написал Мельничук.

Теперь это заявление будет рассмотрено народными депутатами. Пока же Лазебная будет продолжать исполнять обязанности министра.

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Недавно СМИ сообщали, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.