Министр социальной политики Украины подала в отставку
Марина Лазебная подала заявление в Верховную Раду
фото из свободных источников
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"В Верховную раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - написал Мельничук.
Теперь это заявление будет рассмотрено народными депутатами. Пока же Лазебная будет продолжать исполнять обязанности министра.
Недавно СМИ сообщали, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.
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