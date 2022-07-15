Министр обороны заявил, что в Украину прибыли первые американские системы MLRS M270

Министр обороны Алексей Резников в интервью BBC сообщил о прибытии в Украину первых систем MLRS M270.

"Сегодня мы с вами уже 155-й калибр артиллерии, мы с вами имеем HIMARS, мы уже имеем MLRS, мы имеем разного сорта бронированные машины", - сказал Резников.

Также министр уточнил, что у Украины сейчас есть три системы MLRS M270.

"Когда приехали всем известные HIMARS – то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их составы и командные центры, – это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", - заявил министр.

Напомним, что от HIMARS MLRS M270 отличаются платформой – M270 на гусеницах, а также количеством ракет в пакете – 12 (HIMARS 6).