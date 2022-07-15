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На Одесщине мужчина в свой день рождения решил искупаться в море - ему миной оторвало голову

Общие новости
(4 голосов)

Звучит как история из фильмов ужасов, но это реальность

На Одесщине мужчина в свой день рождения решил искупаться в море - ему миной оторвало голову

od.npu.gov.ua

Новина українською

Житель Белгород-Днестровского района Одесской области погиб во время купания в море вследствие взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Погибший – житель поселка Семеновка. Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться. На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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Как сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, погибшему мужчине взрывом оторвало голову.

"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек взорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу: взорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.

На Одесщине мужчина в свой день рождения решил искупаться в море - ему миной оторвало голову - изображение 1На Одесщине мужчина в свой день рождения решил искупаться в море - ему миной оторвало голову - изображение 2
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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
15.07.2022 в 23:01
Синька зло..
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balamyt (Boston)
15.07.2022 в 22:21
А была ли. У него. Голова..если. принебрег предупредениями...Жаль парня.,,но сколько таких мин ещё плавает. Или спятаны. Вокруг
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0
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Пришта Литин (Київ)
15.07.2022 в 21:17
Естественньій отбор.
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0

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