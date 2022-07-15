На Одесщине мужчина в свой день рождения решил искупаться в море - ему миной оторвало голову
Звучит как история из фильмов ужасов, но это реальность
od.npu.gov.ua
Житель Белгород-Днестровского района Одесской области погиб во время купания в море вследствие взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"Погибший – житель поселка Семеновка. Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться. На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Как сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, погибшему мужчине взрывом оторвало голову.
"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек взорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу: взорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.
Популярное сейчас
- Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого
- Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер
- Владимир Линке: Многие ветераны Металлиста остались в Харькове, но с Ткаченко никогда общаться не будем
- ВСУ уничтожили генерал-майора и двух полковников армии рф в Херсонской области - источник
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО