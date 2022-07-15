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Резников: Мы с Зеленским не учим Залужного воевать

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Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию

Резников: Мы с Зеленским не учим Залужного воевать

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что президент ставит политические задачи, а военные готовят ту или иную кампанию.

Об этом он заявил в интервью BBC.

По словам Резникова, президент приказал Генштабу ВСУ готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года.

"Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить этот план", – пояснил министр.

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В то же время, продолжил Резников, речь не идет о конкретной наступательной операции.

"Потому что я не генерал. Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию", - отметил глава Минобороны.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Валерий Залужный Алексей Резников
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