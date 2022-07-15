ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине
Ждем официальный подсчет мертвых россиян
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Вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем расположение оккупантов в Новой Маячке Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Херсонщина. Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - написал Хлань.
Напомним, что кроме Новой Маячки ВСУ вечером 14 июля
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