  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине
В тренде

ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Ждем официальный подсчет мертвых россиян

ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине

скриншот

Новина українською

Вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем расположение оккупантов в Новой Маячке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Херсонщина. Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - написал Хлань.

Напомним, что кроме Новой Маячки ВСУ вечером 14 июля достали склад россиян в Луганской области. На юге прилетело в целом, в три базы оккупантов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде