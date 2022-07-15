Великобритания возложила на россию ответственность за смерть своего гражданина на территории ОРДЛО

В Великобритании возложили на россию ответственность за смерть британского гражданина на оккупированной территории Украины.

Поэтому в Министерство иностранных дел Великобритании вызвали посла россии андрия келина.

"Соединенное Королевство возлагает на российскую федерацию ответственность за безопасность и благополучие гражданского населения на неподконтрольных Правительству территориях Украины, включая так называемые донецкие и луганские "народные неспублики", которые Соединенное Королевство не признает независимыми государствами", - говорится в сообщении на официальной странице британского правительства.

Напомним, что власти так называемой ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури. По словам "днровского омбудсмена", пленный умер 10-го июля "из-за болезни и стресса", несмотря на то, что ему "оказывали необходимую медицинскую помощь".