Великобритания возложила на россию ответственность за смерть своего гражданина на территории ОРДЛО
Это единственное правильное решение
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В Великобритании возложили на россию ответственность за смерть британского гражданина на оккупированной территории Украины.
Поэтому в Министерство иностранных дел Великобритании вызвали посла россии андрия келина.
"Соединенное Королевство возлагает на российскую федерацию ответственность за безопасность и благополучие гражданского населения на неподконтрольных Правительству территориях Украины, включая так называемые донецкие и луганские "народные неспублики", которые Соединенное Королевство не признает независимыми государствами", - говорится в сообщении на официальной странице британского правительства.
Напомним, что власти так называемой ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури. По словам "днровского омбудсмена", пленный умер 10-го июля "из-за болезни и стресса", несмотря на то, что ему "оказывали необходимую медицинскую помощь".
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