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Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО

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Люди пешком идут в сторону Кривого Рога

Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО

скриншот

Новина українською

В соцсетях появилось видео самостоятельной эвакуации жителей временно оккупированной РФ Херсонской области.

Соответствующие кадры, снятые с помощью квадрокоптера, обнародовал у себя в Facebook Владимир Янович.

На них видно, как изможденные мирные жители, большинство из которых пожилые, бредут по проселочным дорогам с минимумом пожитков.

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По словам журналиста Андрея Цаплиенко, чтобы спастись от войны, люди отправились пешком в сторону Кривого Рога.

В свою очередь автор видео отметил, что через полчаса после того, как они прошли, российские оккупанты обстреляли эту дорогу из артиллерии.

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В статье: война с Россией
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