Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО

В соцсетях появилось видео самостоятельной эвакуации жителей временно оккупированной РФ Херсонской области.

Соответствующие кадры, снятые с помощью квадрокоптера, обнародовал у себя в Facebook Владимир Янович.

На них видно, как изможденные мирные жители, большинство из которых пожилые, бредут по проселочным дорогам с минимумом пожитков.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, чтобы спастись от войны, люди отправились пешком в сторону Кривого Рога.

В свою очередь автор видео отметил, что через полчаса после того, как они прошли, российские оккупанты обстреляли эту дорогу из артиллерии.