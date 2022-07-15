Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО
Люди пешком идут в сторону Кривого Рога
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В соцсетях появилось видео самостоятельной эвакуации жителей временно оккупированной РФ Херсонской области.
Соответствующие кадры, снятые с помощью квадрокоптера, обнародовал у себя в Facebook Владимир Янович.
На них видно, как изможденные мирные жители, большинство из которых пожилые, бредут по проселочным дорогам с минимумом пожитков.
По словам журналиста Андрея Цаплиенко, чтобы спастись от войны, люди отправились пешком в сторону Кривого Рога.
В свою очередь автор видео отметил, что через полчаса после того, как они прошли, российские оккупанты обстреляли эту дорогу из артиллерии.
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