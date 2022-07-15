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На России зарегистрировали дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера ДДТ Шевчука

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Высказался про задницу Путина

На России зарегистрировали дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера ДДТ Шевчука

фото из свободных источников

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Дзержинский районный суд Петербурга повторно зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по статье о "дискредитации" армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

В мае суд вернул протокол в полицию Уфы для устранения недостатков, поскольку полицейские в документах не описали "событие правонарушения" и не уточнили, в чем заключались "публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

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Протокол в отношении Шевчука составили после концерта в Уфе, где музыкант, в частности, сказал: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

Ранее российские СМИ сообщали, что Юрий Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными.

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В статье: война с Россией
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